F1, Max Verstappen: “Il mio approccio non cambierà. È tutto in gioco per il Mondiale”

Max Verstappen si presenta in Qatar con la consapevolezza di giocarsi la possibilità di tenere aperto fino all’ultima gara di Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull, grazie al trionfo di Las Vegas e alla clamorosa doppia squalifica delle McLaren per l’eccessivo consumo del plank, si è riportato infatti a -24 dal leader del campionato Lando Norris e a pari punti con Oscar Piastri quando mancano due corse ed una Sprint alla fine.

“Dopo Las Vegas ci siamo avvicinati in classifica, ma questo non cambierà il nostro approccio. Affrontiamo ogni weekend concentrandoci sul massimizzare le prestazioni della vettura ottenendo il maggior numero di punti possibili. È un weekend Sprint, quindi ci sono ancora più punti da conquistare qui e possiamo permetterci solo un weekend perfetto. Lusail è un circuito impegnativo, il caldo rende la gestione degli pneumatici cruciale e dobbiamo assicurarci di eseguire tutto correttamente tenendo presente il fatto che dovremo effettuare due soste obbligatorie“, le parole del quattro volte iridato al sito ufficiale del Drink Team.

“Sono pronto a vedere cosa succede. Mi sento come la settimana scorsa. È vero, sono più vicino al leader ma idealmente avrei voluto che la lotta fosse ancor più serrata. Comunque faremo del nostro meglio. Tutto in gioco, e speriamo di rendere la gara emozionante fino alla fine“, ha aggiunto il figlio di Jos quest’oggi durante il media day a Lusail.

Verstappen aveva notato come la McLaren provocasse più scintille degli altri a Las Vegas, quindi non era rimasto troppo sorpreso dalla doppia squalifica: “Penso sia così difficile trovare il punto giusto su queste macchine in termini di essere nella linea giusta del regolamento“.

“Siamo stati molto felici della vittoria. Con due gare alla fine, il distacco si è un po’ ridotto e da parte nostra faremo tutto il possibile per rimanere in lotta fino alla fine. Abbiamo avuto una parte finale di stagione molto forte. Sono felice, naturalmente avrei voluto una prima parte di stagione migliore, ma è qualcosa che non si può cambiare, quindi mi concentro sulle ultime due gare e farò del mio meglio. Ho fatto i miei sbagli e ne ho preso atto“, il commento di Max.