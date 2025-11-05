F1, Max Verstappen: “il Brasile è un posto speciale per me, ho ricordi fantastici”

Si prospetta un finale di stagione entusiasmante per il Mondiale F1 2025. Questo fine settimana andrà infatti in scena il Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo capitolo che si terrà sul circuito di Interlagos. La lotta per il titolo è ancora apertissima ed il weekend sudamericano sarà uno snodo cruciale per l’assegnazione del Mondiale.

Uno dei più attesi è sicuramente Max Verstappen, autore di una rimonta sulle McLaren fin qui strabiliante. L’olandese ha un feeling particolare con il tracciato brasiliano, dove fu tre volte vincitore (2019, 2023, 2024). L’ultimo successo è stato forse il più bello della carriera del quattro volte campione del mondo, con una rimonta spettacolare dalla diciassettesima posizione in una gara bagnata.

Proprio l’ipotesi della pioggia potrebbe ancora di più cambiare le carte in tavola, regalando agli appassionati un GP imprevedibile. Come riportato da Formula Passion, Max Verstappen si è così espresso sul Gran Premio brasiliano: “Il Brasile è un posto speciale per me, non solo per le gare incredibili e i momenti fantastici che abbiamo vissuto lì, ma perché anche i miei suoceri sono brasiliani. Lì può piovere molto, quindi ci possono essere gare piuttosto folli. Soprattutto penso a quella dell’anno scorso, dove abbiamo vinto dopo esserci qualificati 17esimi. Fu una vittoria emozionante e un momento importante per il campionato. Indosserò un casco speciale dedicato la Brasile per questa gara. È un posto che ha molta storia e una grande tradizione, ma che custodisce anche tanti bei ricordi per me. Ho scelto colori tradizionali per il casco, che risaltano molto, penso che il design sia davvero bello e non vedo l’ora di indossarlo in pista. I tifosi sono super appassionati e mi è sempre piaciuto correre su una pista così storica. Vedere quell’atmosfera e farne parte è incredibile”.