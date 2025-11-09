F1, Max Verstappen: “Ho dato tutto. Contento per il podio, ho dovuto fare tanti sorpassi”

Max Verstappen ha dato tutto quello che aveva e per questo motivo non ha nulla da recriminare dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos il pilota del team Red Bull ha messo in scena una rimonta clamorosa: da ultimo a podio.

La gara ha visto il successo di Lando Norris che ha preceduto Andrea Kimi Antonelli mentre al terzo posto ha concluso Max Verstappen. Quarta posizione per George Russell, quinta per Oscar Piastri mentre è sesto Oliver Bearman. Settima posizione per Liam Lawson, quindi ottavo Isack Hadjar, nono Nico Hulkenberg, mentre completa la top10 Pierre Gasly.

Al termine della gara sulla pista brasiliana, il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “La gara è stata molto movimentata dal mio punto di vista. Ho dovuto fare tanti sorpassi e con i due pit stop ho provato a sparigliare le carte. Con le soft fresche nel finale ho rimontato bene, sfiorando il secondo posto”.

Ultima battuta sullo sforzo messo in atto dalla scuderia: “Non posso che ringraziare tutti. La squadra ha lavorato duramente per cambiare la vettura e modificare ogni componente. Io ho dato tutto quello che avevo e ho fatto il massimo. Sono contento e orgoglioso di tutti”.