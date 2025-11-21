F1, Max Verstappen: “Dobbiamo migliorare, essere veloci qui non è scontato”

Non una giornata di facile lettura per Max Verstappen. Il detentore del titolo si è dovuto accontentare della quarta e della nona piazza nei due rispettivi turni di prove libere validi per il GP di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso la fascinosa Strip della città statunitense.

Complicata soprattutto la seconda sessione per l’olandese, viziata da due bandiere rosse che non gli hanno consentito di svolgere il regolare lavoro pianificato. Una volta arrivato in zona mista, il pilota in forza alla Red Bull ha analizzato brevemente quanto successo:

“E’ andata bene, ma è stato difficile capire cosa fare con queste interruzioni – ha detto Verstappen – Credo che dobbiamo ancora migliorare un po’ per avere più grip, ovviamente anche la pista sta migliorando, dobbiamo quindi concentrarci su questo per vedere come organizzarci”.

In ultimo il nativo di Hasselt ha aggiunto: “Qui fa molto freddo e l’asfalto è molto scivoloso; non si può quindi paragonare ad altre piste a basso carico aerodinamico. Essere veloce qui non è per nulla scontato”.