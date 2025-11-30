F1, Max Verstappen: “Abbiamo preso la decisione giusta, adesso è tutto possibile”

Si conclude con la straordinaria vittoria di Max Verstappen il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, l’olandese ha condotto una gara perfetta, smarcando presto il primo pit-stop obbligatorio ed anticipando le McLaren al traguardo. Settimo successo stagionale per il pilota Red Bull, il terzo consecutivo in Qatar.

Seconda piazza per Oscar Piastri (+7.9) che non riesce a concretizzare con la vittoria un weekend perfetto. Completa il podio la sorpresa del GP, la Williams di un brillante Carlos Sainz (+22.6) che ha sfruttato perfettamente la situazione dei pit-stop per ottenere il suo secondo podio stagionale dopo quello in Azerbaijan. Solo quarto Lando Norris (+23.3) che nel finale ha approfittato di un errore di Andrea Kimi Antonelli (+28.3) quinto al traguardo.

Abu Dhabi quindi sarà decisiva per l’assegnazione del titolo. Il britannico possiede ancora un vantaggio di 12 punti dalla Red Bull di Verstappen che avvicina ancora la vetta. Ai microfoni di F1 Tv, il quattro volte campione del mondo ha dichiarato: “È stata una gara incredibile, abbiamo preso la decisione giusta come team rientrando ai box e poi con la safety car è stata una scelta intelligente. Sono felicissimo di aver vinto qui, rimaniamo in lotta fino alla fine”.

“Il nostro passo oggi è stato un po’ una sorpresa, è stata una gara forte in un weekend in cui abbiamo faticato. Questa vittoria è importantissima. Ho pensato che andare subito ai box era una scelta interessante, sapevo che avevamo un certo vantaggio ma dovevamo tenere le gomme in vita per 25 giri e l’usura è molto forte qui ma per fortuna ci siamo riusciti. Adesso è tutto possibile, non mi preoccupo troppo, Abu Dhabi è il prossimo weekend”, ha poi concluso l’olandese.