F1, Lewis Hamilton: “Sono fiducioso nonostante i risultati, ho buone sensazioni”

Si è concluso nella mattinata il venerdì del Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito cittadino, dopo le bandiere rosse che hanno condizionato la manche, la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla McLaren di Lando Norris. Crono di 1:33.602 per il britannico che si appresta a recitare un ruolo da protagonista per il prosieguo per il weekend.

Dietro al leader del Mondiale si è piazzata la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che paga solo 29 millesimi dalla vetta. Ottimi segnali per il rookie italiano, reduce da un fantastico weekend ad Interlagos. Terza piazza per la Ferrari di Charles Leclerc che si ferma a 161 millesimi dalla prima posizione. Buone sensazioni per il monegasco, primo nelle FP1.

Venerdì più difficile per l’altra monoposto rossa guidata da Lewis Hamilton. Il britannico, dopo l’undicesimo posto nella prima sessione, si migliora solo di una posizione al termine delle FP2. Per lui decima piazza a 525 millesimi dalla vetta. Il sette volte campione del mondo, come riportato da formulapassion, ha così commentato la sua giornata in Nevada: “La FP2 è stata una buona sessione. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti importanti e la vettura è migliorata molto rispetto alla FP1. Anche se i risultati non lo mostrano, mi sento abbastanza fiducioso. È stato un peccato non essere riuscito a completare un giro con la gomma Soft, inoltre, con il problema del tombino, nessuno è davvero riuscito a fare dei long run oggi. Domani potrebbe piovere e se sarà così mi aspetto una giornata molto impegnativa, ma ho delle buone sensazioni”.