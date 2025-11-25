F1, Lando Norris si gioca il primo match point a Lusail. Le combinazioni per vincere il Mondiale in Qatar

Nonostante la doppia squalifica McLaren a Las Vegas, Lando Norris avrà a disposizione domenica 30 novembre il primo match point della carriera per vincere un Mondiale di Formula Uno. Il nativo di Bristol si presenta infatti al penultimo round della stagione in Qatar da leader del campionato con un vantaggio di 24 punti sul compagno di squadra Oscar Piastri e su Max Verstappen.

Quando mancano due gare ed una Sprint alla fine, con un massimo di 58 punti in palio tra Lusail e Abu Dhabi, il pilota inglese potrebbe anche accontentarsi di arrivare sempre terzo alle spalle dei suoi inseguitori per laurearsi comunque Campione del Mondo. L’obiettivo di Lando sarebbe quello di chiudere i conti già questo weekend, sfruttando magari i punti extra che assegnerà la Sprint del sabato.

Il 26enne di Bristol, per archiviare la pratica iridata alla bandiera a scacchi del Gran Premio del Qatar senza dover attendere l’ultima corsa di Abu Dhabi, ha bisogno di guadagnare almeno uno o due punti su Piastri e Verstappen nell’arco del weekend di Lusail. Ricordiamo che, in caso di parità, viene premiato chi ha collezionato il maggior numero di successi per poi scendere eventualmente a secondi, terzi posti e così via. Ad oggi Norris ha vinto 7 Gran Premi contro i 6 dell’australiano e dell’olandese, che potrebbero superarlo solamente trionfando negli ultimi due eventi del 2025. Lando è inattaccabile a livello di secondi posti, quindi avrebbe la meglio nel caso in cui Max e Piastri dovessero agganciarlo a quota 7 vittorie.

Il britannico della McLaren festeggerebbe dunque il titolo con un GP d’anticipo nel caso in cui arrivasse a +26 sul primo degli inseguitori, ma basterebbe anche il +25 se non dovessero vincere a Lusail né Verstappen né Piastri. Per semplificare le innumerevoli combinazioni di un fine settimana composto anche dalla Sprint, l’attuale leader della generale sarebbe certo di conquistare il titolo domenica accumulando 27 punti (quindi vincendo la gara e con un 7° posto al sabato) in Qatar a prescindere dai risultati altrui.