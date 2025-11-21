F1, Lando Norris: “Sensazioni migliori rispetto ad un anno fa, puntiamo alla pole”

Si è conclusa con la migliore prestazione di Lando Norris la seconda sessione di prove libere valida per il Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo delle FP1 non perfette, concluse al sesto posto, la McLaren del britannico ha reagito nel migliore dei modi, nonostante le interruzioni causate dalle bandiere rosse.

Crono di 1:33.602 per l’attuale leader della classifica piloti che, in Nevada, può avvicinare il titolo. Seconda posizione, a soli 29 millesimi di distacco, per Andrea Kimi Antonelli, all’esordio assoluto sulla pista americana. Terza la Ferrari di Charles Leclerc che paga dalla vetta 161 millesimi. Buoni segnali per il monegasco che si era imposto nella prima sessione di prove libere.

Ai microfoni di F1 Tv, Lando Norris si è così espresso sul suo venerdì a Las Vegas: “Credo che rispetto all’anno scorso abbiamo delle sensazioni migliori, questo è un aspetto positivo. Già dal primo giro di oggi ho potuto provare un buon feeling. Non abbiamo potuto girare tanto ma il passo c’è. Siamo ancora tutti vicini e gli altri hanno fatto pochissimi giri puliti. Abbiamo fatti un passo in avanti da FP1 a FP2, spero di fare la stessa cosa per la terza sessione di libere. Tutto sommato credo che domani possiamo puntare alla pole”.