F1, Lando Norris: “Ho ignorato chi ha detto cavolate su di me e così ho vinto in Brasile”

Lando Norris (McLaren) conclude in maniera trionfale il GP del Brasile, 21° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Interlagos il pilota della McLaren ha dominato la scena e si è imposto davanti a Kimi Antonelli (Mercedes) e all’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore di una strepitosa rimonta, partendo dalla pit-lane.

Bellissima prestazione anche di Kimi, che si è difeso da leone su Max e ha dimostrato le sue qualità di guida. In quarta e quinta posizione troviamo l’altra W15 di George Russell e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Domenica nera per la Ferrari, costretti al ritiro Charles Leclerc e Lewis Hamilton

“Ho spinto tanto, è stata una gara fantastica. Bellissimo vincere qui, su un tracciato di questo genere. In questo week end ho cercato di concentrarmi su quello che dovevo fare, senza badare alle cavolate che alcuni hanno detto e dicono su di me. Ho spinto e sono contento di essermi portato a casa il successo“, ha raccontato Norris a caldo.

Con questo riscontro, Lando ha rafforzato la vetta della classifica mondiale, portando il suo vantaggio su Piastri a 24 lunghezze, mentre Verstappen insegue a 49 punti. Ci si ritroverà dal 20 all 22 novembre sul circuito cittadino super veloce di Las Vegas.