F1, Lando Norris: “Ho fatto un errore in curva 1, sono stato troppo aggressivo. Testa alla prossima”

Lando Norris si è piazzato al secondo posto in occasione del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1 appena andata in scena presso l’iconica Strip della città statunitense.

Il britannico in forza alla McLaren nello specifico ha dovuto cedere il passo soltanto ad un super Max Verstappen, il quale ha centrato la sessantanovesima vittoria in carriera. Il podio è stato invece completato dalla Mercedes di George Russell. Una volta arrivato in zona mista, l’attuale leader della classifica piloti ha commentato quanto fatto:

“Ho attaccato subito Verstappen in curva 1, di base ho lasciato la vittoria a Max lì; ho fatto una bella gara sperando di regalare un bello spettacolo a Las Vegas – ha detto Norris facendo riferimento a quanto successo alla prima curva, dove ha provato di stringere l’olandese verso il muro – Non è stata la mia migliore gara in effetti, ma quando qualcuno vince di venti secondi significa che ha lavorato bene e che è stato migliore di noi. E’ stata dura, come sempre accade qui”.

Norris ha quindi proseguito: “Ironia se dico che ho lasciato a Max la possibilità di vincere? Ho fatto una ca..ata, non sapevo cosa dire, ho detto quello. Il nostro passo era buono; Max era veloce, io ho commesso un errore in curva 1: bisogna essere aggressivi, io lo sono stato forse un po’ troppo. E’ comunque un buon risultato, dobbiamo fare i complimenti a Verstappen. Ma ora testa alla prossima”.