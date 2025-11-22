F1, Lando Norris: “Ero pessimista con la pioggia, ma ho fatto un gran giro. Abbiamo il passo per vincere”

Lando Norris supera a pieni voti anche l’esame della pioggia e conquista una pole position di platino al Gran Premio di Las Vegas 2025, terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della McLaren ha saputo sfruttare il potenziale della sua MCL39 in condizioni di scarsa aderenza, trovando un gran ritmo soprattutto in Q3 con le gomme intermedie e beffando all’ultimo giro la Red Bull di Max Verstappen.

“È stato stressante perché, al di là del mio tempo, alla fine non sapevo se dietro di me in pista ci fosse qualcuno in grado di batterlo. Ho fatto un gran giro ma la pista era molto scivolosa, ogni volta che prendevi un cordolo partivi in sbandata nella direzione opposta. Era una questione di restare in pista. Nel Q1 si rischiava di andare a muro ad ogni curva“, racconta il nativo di Bristol dopo la sessione.

“Ero abbastanza pessimista prima dell’inizio, qui non avevamo mai girato con la pioggia. Domani ci sarà da improvvisare perché di fatto non abbiamo portato a termine simulazioni di gara. Sappiamo però di avere il passo che serve per vincere, quindi siamo fiduciosi. Sarà piuttosto interessante con Max e anche con Sainz: è bello rivedere Carlos nelle prime posizioni“, aggiunge Norris commentando anche il terzo posto a sorpresa del suo ex compagno di squadra.