F1, la Red Bull fa la danza della pioggia a Interlagos. Marko: “Sul bagnato, Verstappen fa la differenza”

Fare la danza della pioggia. Probabilmente, in Red Bull non ne avranno bisogno in vista del sabato di Interlagos (Brasile), ventunesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito verdeoro, infatti, è prevista una perturbazione piuttosto intensa, che potrebbe andare a scompaginare le carte e soprattutto costringere i piloti e i team a fare di necessità virtù.

La FIA ha stabilito, per questioni di sicurezza, di chiudere i garage per evitare eventuali allagamenti. In tutto questo, il team di Milton Keynes ha la convinzione di avere un asso nella manica in queste condizione, ovvero l’olandese Max Verstappen. Già un anno fa, su questo tracciato, Max seppe esaltarsi, dando una lezione di guida a tutti e producendosi in una rimonta a dir poco clamorosa.

Viste le difficoltà di ieri della RB21 nel time-attack della Sprint, l’arrivo di Giove Pluvio potrebbe essere gradito. È di quest’idea il consulente di Red Bull, Helmut Marko: “Il problema del venerdì era che nel settore centrale abbiamo grandi problemi, non abbiamo grip. Non possiamo curarlo per la Sprint, ma con i dati vogliamo adattarci per la gara principale ed essere competitivi. Pioggia? Verstappen può fare la differenza“, le parole del manager austriaco.

A questo punto non resta che attendere quale sarà l’evoluzione della situazione e se, girando sul bagnato, il quattro-volte iridato confermerà le sue strabilianti doti al volante della macchina anglo-austriaca.