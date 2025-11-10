F1, John Elkann duro sui piloti Ferrari: “Devono concentrarsi e parlare meno”

È stata una domenica da incubo quella vissuta dalla Ferrari nel Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos le due monoposto rosse non sono riuscite a concludere la gara, inanellando l’ennesimo risultato negativo della stagione. Per Charles Leclerc il motivo del ritiro è stato il contatto con Antonelli generato da Piastri.

Lewis Hamilton, invece, è stato costretto a tornare ai box a seguito di un contatto con Sainz nelle retrovie del gruppo. La scuderia di Maranello continua a non convincere ed i piloti, alla stampa, hanno più volte espresso la loro frustrazione. Questione che non è andata giù al al presidente della Ferrari John Elkann che si è duramente espresso sui suoi piloti.

L’imprenditore, intervenuti ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Abbiamo vinto il campionato mondiale dell’Endurance. In Bahrain è stata un’emozione straordinaria sabato sera vincere sia come costruttori che come piloti. È una bellissima dimostrazione di una Ferrari unita. Quando tutti sono insieme si possono ottenere dei grandi risultati. In Brasile è stata una grande delusione. Se guardiamo la F1 da una parte abbiamo i nostri meccanici che stanno dimostrando la loro bravura gli ingegneri hanno dimostrato che la macchina è migliorata. Il resto non è all’altezza. I piloti devono concentrarsi a guidare e parlare meno. Abbiamo davanti a noi ancora delle gare importanti, si può ancora ottenere il secondo posto. Se la Ferrari fa squadra noi vinciamo”.