F1, in Qatar sarà ‘Game, Set and Match’ per Norris, oppure il britannico si farà prendere dal ‘braccino’?

Il fine settimana del 29-30 novembre sarà cruciale nell’economia del Mondiale 2025 di F1. Il Gran Premio del Qatar potrebbe, difatti, eleggere matematicamente il nuovo Campione del Mondo. L’eventualità si verificherebbe se domenica, al termine della gara, Lando Norris dovesse avere un vantaggio superiore ai 25 punti sull’inseguitore più prossimo.

Attualmente, il britannico ne ha 24 di margine sia su Max Verstappen che sul compagno di squadra Oscar Piastri. Il ventiseienne inglese resta palesemente il favorito per la conquista del titolo, ma è chiamato al proverbiale “esame di maturità”. È il momento di chiudere la partita, quello in cui è imperativo mantenere il sangue freddo e i nervi saldi, senza farsi prendere dall’altrettanto proverbiale “braccino”.

La squalifica patita dalle due McLaren a Las Vegas ha, di fatto, tenuto in corsa l’olandese. Ogni qual volta sembrerebbe costretto ad abdicare, Super Max trova modo (talvolta aiutato dalle circostanze) di rilanciare la propria candidatura al titolo. Francamente, vederlo Campione anche in questo 2025 è difficile, però nel Nevada si è materializzato lo scenario perfetto per lui, mantenendo viva l’incertezza.

Ci sarà una Sprint, a Lusail, dove peraltro si annuncia una gara particolarmente probante per gli pneumatici. Difatti è stato imposto il doppio pit-stop. Farà caldo, in tutti i sensi. La temperatura sarà rovente soprattutto per Norris, sul quale grava un’enorme pressione. Saprà gestirla? Grosso quesito, al quale avremo una risposta tra venerdì e sabato.

Guardando alle sorti della Ferrari, cosa si può dire? Che siamo al “meno due all’alba”, ossia alla fine di un 2025 disgraziato. La Scuderia di Maranello è in enorme difficoltà nella rincorsa al secondo posto nel Mondiale costruttori (59 punti di ritardo dalla Mercedes non sono uno scherzo) e sta vivendo un weekend negativo dopo l’altro. Fortunatamente, ne mancano solo un paio prima di voltare pagina.