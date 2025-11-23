F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Las Vegas: cosa cambia per Antonelli e la Ferrari con la squalifica delle McLaren

La squalifica di entrambe le McLaren al termine del GP di Las Vegas di F1 riscrive l’ordine d’arrivo della gara statunitense: il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri erano giunti rispettivamente secondo e quarto al traguardo, ma l’eccessiva usura del plank è stata fatale per loro.

A seguito del provvedimento, dunque, alle spalle del vincitore odierno, il neerlandese Max Verstappen, che riapre così il Mondiale piloti, salgono sul podio le Mercedes del britannico George Russell, passato da terzo a secondo, e dell’italiano Kimi Antonelli, che da quinto diventa terzo.

Guadagnano due posizioni anche tutti gli altri contendenti: si porta in quarta posizione Charles Leclerc con la Ferrari, davanti a Carlos Sainz, quinto. Seguono Isack Hadjar, sesto, poi Nico Hulkenberg, settimo, Lewis Hamilton, ottavo con l’altra Ferrari, Esteban Ocon, nono, ed infine Oliver Bearman, decimo.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP LAS VEGAS 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 George Russell Mercedes +23.546

3 Kimi Antonelli Mercedes +30.488 (penalizzato di 5″ per falsa partenza)

4 Charles Leclerc Ferrari +30.678

5 Carlos Sainz Williams +34.924

6 Isack Hadjar Racing Bulls +45.257

7 Nico Hulkenberg Kick Sauber +51.134

8 Lewis Hamilton Ferrari +59.369

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +60.635

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +70.549

11 Fernando Alonso Aston Martin +85.308

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +86.974

13 Pierre Gasly Alpine +91.702

14 Liam Lawson Racing Bulls a 1 giro

15 Franco Colapinto Alpine a 1 giro

RIT Alexander Albon Williams ritiro

RIT Gabriel Bortoleto Kick Sauber ritiro

RIT Lance Stroll Aston Martin ritiro

SQ Lando Norris McLaren squalificato per eccessiva usura del plank

SQ Oscar Piastri McLaren squalificato per eccessiva usura del plank