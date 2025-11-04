F1, i precedenti della Ferrari a Interlagos. Sette le vittorie, ma solo una dal 2009 a oggi…

Il 9 novembre 2025 sarà la giornata in cui si disputerà la quinta edizione del Gran Premio di San Paolo, ovverosia il GP di Formula 1 organizzato dall’autodromo di Interlagos. Non si parla più di “Gran Premio del Brasile” per frizioni politiche fra l’amministrazione della metropoli paulista, quella di Rio de Janeiro e il governo centrale. La sostanza, comunque, non cambia.

Il circuito, nella sua conformazione attuale, è utilizzato dal 1990. Ha dunque mandato in scena 34 appuntamenti valevoli per il Mondiale. Di essi, 7 sono stati vinti dalla Ferrari, compreso quello inaugurale. Va rimarcato come le Rosse si siano imposte con cinque piloti differenti. Solamente in due hanno saputo bissare la propria affermazione (Michael Schumacher e Felipe Massa). Gli altri trionfatori sono Alain Prost, Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel.

Esiste poi il singolare caso della “vittoria fantasma” del 1995. Gerhard Berger transitò sotto la bandiera a scacchi dietro a Michael Schumacher e David Coulthard, i quali però correvano sub judice a causa di una magagna relativa al carburante usato da Benetton e Williams. Il tedesco e lo scozzese vennero infatti squalificati poche ore dopo il GP. I team vinsero però il ricorso e, seppur senza riottenere i punti per il Mondiale costruttori, videro i propri piloti reinseriti in classifica.

FERRARI – I PRECEDENTI

A INTERLAGOS II (34 GP)

7 VITTORIE

2 Michael Schumacher (2000, 2002)

2 Felipe Massa (2006, 2008)

1 Alain Prost (1990)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Sebastian Vettel (2017)

6 POLE POSITION

3 Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

2 Rubens Barrichello (2003, 2004)

1 Michael Schumacher (2001)

5 GIRI VELOCI

2 Michael Schumacher (2000, 2006)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Felipe Massa (2008)

24 PODI

1990 Alain Prost (1°)

1994 Jean Alesi (3°)

1995 Gerhard Berger (3°)

1996 Michael Schumacher (3°)

1998 Michael Schumacher (3°)

1999 Michael Schumacher (2°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Michael Schumacher (2°)

2002 Michael Schumacher (1°)

2004 Rubens Barrichello (3°)

2006 Felipe Massa (1°)

2007 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (2°)

2008 Felipe Massa (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2010 Fernando Alonso (3°)

2012 Fernando Alonso (2°), Felipe Massa (3°)

2013 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Kimi Räikkönen (3°)

2022 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A INTERLAGOS

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 7°

2019 (FERRARI) – Ritirato

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 4°

2023 (FERRARI) – Ritirato

2024 (FERRARI) – 5°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 7°

2008 (MC LAREN) – 5°

2009 (MC LAREN) – 3°

2010 (MC LAREN) – 4° {Gpv}

2011 (MC LAREN) – Ritirato

2012 (MC LAREN) – Ritirato {Pole, Gpv}

2013 (MERCEDES) – 9°

2014 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2015 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 4°

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 7°

2021 (MERCEDES) – 1°

2022 (MERCEDES) – 2°

2023 (MERCEDES) – 8°

2024 (MERCEDES) – 10°