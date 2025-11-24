F1, GP Qatar 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo l’incredibile weekend vissuto in Nevada, a Las Vegas, il Mondiale F1 2025 si sta avviando verso la conclusione. Sono infatti soltanto due le gare mancanti prima della fine della stagione ed ancora tanti sono i punti in palio per assegnare il titolo. Questa sarà la settimana che porterà al Gran Premio del Qatar 2025, in programma dal 28 al 30 novembre, snodo fondamentale per il prosieguo del campionato.

La gara di Las Vegas ha completamente stravolto la classifica e la squalifica delle due McLaren ha totalmente riaperto la lotta per il Mondiale. Max Verstappen, vincitore del Gran Premio, è ora distante solo 24 punti da Lando Norris, leader della classifica piloti. Con ancora due gare da disputare ed una Sprint, l’olandese ora può tornare a sperare nella vittoria del titolo.

Il britannico aveva chiuso la sua gara al secondo posto dietro il quattro volte campione del mondo ma l’eccessiva usura del plank della sua McLaren è stata la causa della sua squalifica. Stessa sorte toccata al compagno di squadra Oscar Piastri, che rimane così a 24 lunghezze dalla vetta. Il GP del Qatar, in programma questa settimana, sembra dunque poter essere decisivo per il Mondiale.

Sul circuito di Losail il weekend inizierà con la prima sessione di prove libere in programma alle ore 14.30, seguite alle ore 18.30 dalle Sprint Qualifiying. Sabato invece sarà la volta della Sprint Race, in programma alle ore 15.00 e delle qualifiche alle ore 19.00. Domenica sarà invece la giornata della gara, che scatterà alle ore 17.00.

PROGRAMMA GP QATAR 2025

Venerdì 28 novembre

Ore 14.30-15.30 – FP1

Ore 18.30 – Sprint Qualifying

Sabato 29 novembre

Ore 15.00 – Sprint Race

Ore 19.00 – Qualifiche

Domenica 30 novembre

Ore 17.00 – Gara

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP QATAR 2025

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). In chiaro su TV8 (diretta live Sprint Race, differita qualifiche sabato ore 21.30 e differita gara domenica ore 21.30)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport