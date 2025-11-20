F1, GP Las Vegas 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Il Mondiale F1 2025 è pronto a vivere il ventiduesimo capitolo del suo calendario. Dopo il Gran Premio di San Paolo, vinto da Lando Norris, ci si sposta ora in America, a Las Vegas, dove si affronterà l’omonimo GP nel fine settimana dal 21 al 23 novembre. Potrebbe essere un weekend decisivo per le sorti del Mondiale, guidato ancora dalla McLaren di Lando Norris.

Ad Interlagos il britannico ha ottenuto un successo più che prezioso, salendo così a 24 lunghezze di vantaggio dal suo rivale e compagno di squadra Oscar Piastri. L’australiano sembra vivere una vera e propria crisi di risultati senza fine ma in Nevada ha l’ennesima occasione per reagire. Sembra ormai abbandonato il sogno Mondiale di Max Verstappen, distante 49 punti. L’olandese, proprio a Las Vegas, conquisto il titolo nel 2024.

Per seguire lo spettacolo del Gran Premio di Las Vegas, in scena su una pista cittadina ed in notturna, occorre prestare attenzione agli orari. La prima sessione di prove libere andrà in scena venerdì all‘1.30 di notte, seguita alle ore 5.00 italiane dalle FP2. Il sabato verrà inaugurato sempre all’1.30 con le FP3 mentre scatteranno alle 5.00 le qualifiche. Stesso orario per la gara, in partenza domenica 23 alle 5.00 italiane.

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2025

Venerdì 21 novembre (orari italiani)

Ore 1:30 F1, Prove Libere 1

Ore 5:00 F1, Prove Libere 2

Sabato 22 novembre (orari italiani)

Ore 1:30 F1, Prove Libere 3

Ore 5:00 F1, Qualifiche

Domenica 23 novembre (orari italiani)

Ore 5:00 F1, Gara

DOVE VEDERE IL GP DI LAS VEGAS IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207, Sky Sport 4k (212) per tutte le sessioni. TV8 (differita qualifiche sabato ore 14 e gara domenica ore 14)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv e TV8.it (differita)

Diretta Live testuale: OA Sport