F1, GP Las Vegas 2025. Le qualifiche distribuiranno le carte in vista della gara. A chi la mano vincente?

Alle ore 5:00 italiane di sabato 22 novembre scatteranno le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Orario inconsueto per un appuntamento nordamericano, ma d’altronde nel Nevada si gareggia in tarda serata, nel pieno rispetto degli usi e costumi dell’iconografica città statunitense.

Tutti i riflettori saranno puntati sui contendenti per il titolo piloti. Lando Norris viene da due fine settimana perfetti, che gli hanno permesso di prendere il sopravvento sul compagno di squadra Oscar Piastri nella classifica iridata. Il britannico ha ora 24 punti di vantaggio sull’australiano, che necessita giocoforza di ribattere al violento uno-due subito tra il Messico e il Brasile.

L’inglese, che ha sovente sofferto in qualifica durante questo 2025, ha firmato le ultime due pole position. Dato significativo, soprattutto se si considera come abbia vinto cinque delle sei gare in cui è scattato dalla casella privilegiata. Peraltro, va rimarcata la crescita dell’attuale leader della classifica generale. Se fino alla pausa estiva era indietro 6-8 nel confronto diretto sul giro secco con il team mate, da Zandvoort in poi comanda 6-2.

Insomma, Norris ha tutto dalla sua. L’aritmetica, la fiducia e le performance. Piastri, viceversa, boccheggia. Las Vegas è però luogo dove le fortune possono ribaltarsi completamente da un momento all’altro. Sarà anche il caso del duello iridato 2025? Di certo, la qualifica distribuirà le carte sul tavolo verde in vista della gara di domenica mattina.

Teoricamente, anche Max Verstappen è ancora in corsa per il Mondiale. Tuttavia, il ritardo di 49 punti dal battistrada appare difficilmente colmabile nell’arco dei tre appuntamenti restanti. L’olandese deve per forza di cose sperare in un episodio sfavorevole al britannico, situazione sulla quale però ci si aggiornerà più avanti. Ossia, domenica.

Infine, due parole sulla Ferrari, il cui deludente 2025 volge ormai al termine. L’obiettivo del secondo posto nel Mondiale costruttori, una sorta di alibi creato con il passare dei GP una volta compreso come l’Iride fosse un miraggio, è ancora raggiungibile. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno però darsi da fare per avere ragione delle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Ci sono 36 lunghezze da recuperare alle Frecce d’Argento, che nel 2024 a Las Vegas fecero doppietta…