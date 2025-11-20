F1, GP Las Vegas 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Las Vegas rappresenterà il ventiduesimo atto del Mondiale 2025 di F1. Sarà la terza edizione dell’appuntamento, che ha però avuto una sorta di vita ante litteram agli inizi degli anni ’80, quando nella città del Nevada si corse per due volte il GP del Caesars Palace, ovverosia una gara iridata organizzata nel parcheggio dell’omonimo hotel-casinò!

Come di consueto, è bene sottolineare quali singolari dinamiche sono proposte dal GP di Las Vegas. Ufficialmente si disputa giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22. Tuttavia, in Italia, lo vivremo come se fosse un evento asiatico, dunque ben prima delle albe di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23. Questo perché si scende in pista a tarda serata locale e il fuso orario coincide con quello della primissima mattinata europea!

Nel 2024 si registrò una doppietta Mercedes, con George Russell a imporsi davanti a Lewis Hamilton. Il podio fu completato dalla Ferrari di Carlos Sainz. Cionondimeno, il fatto più pregnante fu rappresentato dalla conquista matematica del titolo mondiale da parte di Max Verstappen, quinto sul traguardo. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Città di Las Vegas in TV.

GP LAS VEGAS F1 – GUIDA TV8

Sabato 22 novembre

Ore 14:00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 23 novembre

Ore 14:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP LAS VEGAS F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Las Vegas.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara statunitense. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Nevada potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP LAS VEGAS F1 2025

VENERDI’ 21 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1:30 F1, Prove Libere 1

Ore 5:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 22 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1:30 F1, Prove Libere 3

Ore 5:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 23 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 5:00 F1, Gara