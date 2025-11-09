Formula 1
F1, GP Brasile 2025: la nuova griglia di partenza. Max Verstappen scatta dalla pit-lane
“Max Verstappen partirà dalla pitlane dopo aver apportato modifiche all’assetto nel parco chiuso ed aver sostituito il motore“: con questa nota viene annunciata la decisione del neerlandese, 16° ieri in qualifica nel GP del Brasile di F1, che tenta con questa mossa il tutto per tutto in una difficile rincorsa al titolo iridato.
Verstappen è a 39 punti da Lando Norris, che partirà invece in pole position a San Paolo, e confida nella pioggia per scombinare i piani del britannico della McLaren, in una gara che potrebbe mettere una pietra tombale sulle ambizioni del neerlandese della Red Bull nella classifica piloti.
In casa Italia partirà invece in prima fila Kimi Antonelli, che affiancherà Norris con la sua Mercedes, mentre in seconda fila ci saranno la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, terzo, e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri, quarto, che insegue il compagno di squadra in classifica, staccato di 9 punti.
GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1 2025
1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
6. George Russell (Mercedes)
7. Liam Lawson (Racing Bulls)
8. Oliver Bearman (Haas)
9. Pierre Gasly (Alpine)
10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
11. Fernando Alonso (Aston Martin)
12. Alexander Albon (Williams)
13. Lewis Hamilton (Ferrari)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Carlos Sainz (Williams)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
Max Verstappen (Red Bull) partirà dalla pit lane