F1, Frederic Vasseur: “Sorpreso dalla prestazione di Antonelli, le qualifiche ci hanno penalizzato”

Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si è trovato a commentare un’altra domenica poco felice per la scuderia di Maranello in F1. Sul circuito cittadino di Las Vegas, le due Rosse hanno concluso al sesto e al decimo posto con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton, provando a risalire la china dopo qualifiche molto negative.

È un po’ questo il concetto espresso da Vasseur ai microfoni di Sky Sport, sottolineando in positivo la prestazione di Kimi Antonelli con la Mercedes: “Eravamo tutti alla cieca con le gomme e siamo rimasti molto sorpresi da Kimi che è riuscito a coprire tanti giri con la stessa mescola (48 con le hard). Noi abbiamo faticato e la grossa differenza è che Antonelli ha fatto diverse tornate quasi in aria pulita, dovendo superare solo Ocon“.

Alla domanda se la strategia della Rossa avrebbe potuto essere migliore, Vasseur ha risposto: “Col senno di poi è sempre facile, ma alla fine eravamo al limite da quel punto di vista. Leclerc ha avuto una partenza difficile col contatto con Alonso, ma poi ha fatto un bel recupero. Bene anche Hamilton, vista la posizione che occupava al via“.

Resta il fatto che altri vincono e il Cavallino Rampante rimane a guardare: “Ci sono due weekend da disputare, nel complesso il passo non è stato il problema di questo fine settimana, ma abbiamo fatto fatica nelle qualifiche. In gara siamo rimasti bloccati dietro, dobbiamo cercare di vincere una gara da qui al termine della stagione“, ha concluso l’ingegnere francese.