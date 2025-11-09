F1, Frederic Vasseur: “Leclerc non ha responsabilità per l’incidente. Il passo era discreto”

Il weekend della Ferrari ad Interlagos era partito male (8° e 11° posto nella Sprint Qualifying) ed è finito peggio, con un doppio ritiro nel Gran Premio di San Paolo 2025. La Scuderia di Maranello vede così allontanarsi in maniera forse definitiva la Mercedes e subisce anche il sorpasso della Red Bull retrocedendo in quarta posizione nel Mondiale costruttori di F1.

Grandi rimpianti soprattutto per l’incidente (provocato dal contatto tra Piastri e Antonelli) che ha messo fuori gara un incolpevole Charles Leclerc mentre stava battagliando per la zona podio. “Charles ha fatto una buona partenza oggi, è partito in una buona posizione, la ripartenza è stata perfetta, era 2° in quel momento e poi ha pagato il prezzo del contatto tra Piastri ed Antonelli. Charles non ha responsabilità e ha pagato un conto molto salato. È una punizione severa per lui e per tutto il team“, dichiara il team principal della Rossa.

“Non posso lamentarmi del passo questo weekend, almeno per quanto riguardo Charles. Nella Sprint siamo stati abbastanza veloci e la terza posizione in qualifica è un buon risultato, il passo era discreto“, aggiunge Frederic Vasseur sempre ai microfoni di Sky non citando le enormi difficoltà riscontrate da Lewis Hamilton per tutto il weekend.

Sull’andamento del fine settimana brasiliano: “È stato un weekend con tante sorprese e diversi alti e bassi. Ieri Max è stato eliminato in Q1 ed oggi, senza foratura, poteva anche vincere. Tutti hanno degli alti e bassi. Guardando il nostro passo, è difficile immaginare cos’avremmo potuto fare in gara ma penso che fossimo abbastanza forti per fare un buon lavoro“.