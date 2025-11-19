F1, Frederic Vasseur: “A Las Vegas vogliamo ripetere le prestazioni solide delle ultime gare”

L’obiettivo del secondo posto nel Mondiale costruttori è molto più lontano dopo la debacle di Interlagos, ma adesso la Ferrari rischia addirittura di chiudere fuori dalla top3 e dovrà salire di colpi nelle ultime tre tappe della stagione 2025 per superare la Red Bull di Max Verstappen. Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas la Scuderia di Maranello occupa infatti la quarta piazza nella graduatoria a squadre con un distacco di 4 punti dal Drink Team e di 36 dalla Mercedes.

“Las Vegas è un evento unico nel calendario: l’atmosfera, il programma – con la gara che si disputa il sabato sera – e il tracciato stesso lo rendono qualcosa di speciale. Negli ultimi appuntamenti abbiamo messo in atto delle prestazioni solide e siamo stati in grado di lottare davanti, quindi puntiamo a ripeterci anche questo weekend“, dichiara il team principal Frederic Vasseur in vista del weekend americano.

“A Las Vegas sarà particolarmente importante focalizzarsi su tutte le specifiche sfide che questo circuito presenta. Gestire le gomme con temperature molto basse sarà ancora una volta un fattore chiave, così come interpretare correttamente la gara per individuare le migliori opportunità strategiche. Come sempre, ci concentreremo su noi stessi, assicurandoci di non lasciare nulla di inespresso in termini di prestazione“, aggiunge il manager francese al sito ufficiale della Rossa.