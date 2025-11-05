F1, Ecclestone punge la Ferrari: “Vasseur è troppo debole, la scelta di Hamilton è marketing finanziario”

Torna a parlare pubblicamente Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 nonché imprenditore di successo. Dopo essersi allontanato dai radar, il 95enne britannico è tornato a far parlare di se con una bordata nei confronti della Ferrari. L’ex CEO F1 ha infatti rivolto un pesante attacco alla scuderia di Maranello e agli uomini che la compongono.

Sul Team Principal Fred Vasseur, Ecclestone ha affermato nel suo intervento a sport.de: “Il problema è chela Ferrari ha bisogno di un dittatore al vertice per avere successo. Lì non parlano italiano, parlano Ferrari. Tutti in Italia hanno voce in capitolo e interferiscono decidendo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Vasseur è troppo debole e non è un dittatore”.

Il britannico non ha risparmiato dalle critiche neanche il suo connazionale Lewis Hamilton: “Gli sta sfuggendo tutto di mano. Voleva diventare campione del mondo ed ora è rimasto sorpreso di non poterlo fare. Sicuramente è uno dei migliori dell’ultimo decennio, ma non il migliore. Il rapporto con la Ferrari è solamente un progetto di marketing finanziario. Credo che nel suo futuro si occuperà di moda”.