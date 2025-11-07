F1: comincia il delicatissimo weekend di Interlagos. Norris sfida Piastri, occasione per Leclerc?

Una sola sessione, da non sbagliare. Oggi, venerdì 7 novembre, si apre il weekend dedicato al GP del Brasile, tappa numero ventuno del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena come di consueto presso l’iconico tracciato di Interlagos. Ricordiamo che in questa occasione ci sarà il formato con la Sprint Race, per cui i piloti avranno esclusivamente un turno unico di prove libere (inizio ore 15:30) per poter prendere confidenza con la pista prima di dedicarsi alle qualifiche sprint, pianificate per le 19:00.

Inutile dire che uno degli aspetti da tenere maggiormente in considerazione sarà la situazione in casa McLaren. Dopo il Messico infatti Lando Norris ha preso il comando delle operazioni, strappando la leadership della classifica piloti con 357 punti, precedendo di una sola lunghezza il compagno di squadra Oscar Piastri, adesso costretto ad inseguire dopo tanti fine settimana sottotono.

Alla finestra ci sarà però la volpe Max Verstappen che, a bordo della sua Red Bull, aspetterà (e spererà) nella variabile impazzita per sparigliare ancora una volta le carte e mettere ancora un po’ di pressione ai due rappresentanti del team papaya. Sarà subito da capire in tal senso la situazione meteorologica, considerato che l’ultimo bollettino indica il cielo nuvoloso, senza però un eccessivo rischio di pioggia.

Ma non sarà da sottovalutare il resto di una concorrenza scalpitante, tra cui spicca Charles Leclerc, a caccia di continuità e motivato ad ottenere un altro piazzamento in top 3 dopo la terza posizione guadagnata nella Sprint della scorsa edizione. Ambizioni simili ovviamente per Lewis Hamilton, chiamato invece ad ottenere il primo podio in una gara lunga con la rossa, oltre che ovviamente le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, il cui obiettivo sarà quello di scavalcare la scuderia di Maranello nella classifica costruttori, considerata la distanza di solo un punto tra i due team. Ci sono tutti i presupposti per vivere un buon venerdì.