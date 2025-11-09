Charles Leclerc: “Sono molto incavolato. Piastri e Antonelli responsabili dell’incidente”

Una domenica da dimenticare per la Ferrari e Charles Leclerc. Due ritiri per la Rossa e il monegasco costretto alla resa per una sfortunata carambole in curva-1, nel momento della ripartenza dopo la Safety Car entrata per l’incidente nella prima tornata del brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber).

Un re-start non buono per Kimi Antonelli che, attaccato a sinistra e destra dall’australiano Oscar Piastri e da Leclerc, ha voluto coprirsi dal pilota della McLaren. Piastri ha azzardato la frenata, andando a impattare con l’anteriore destra la posteriore sinistra della W15 di Kimi, che conseguentemente ha urtato la SF-25 di Leclerc all’esterno.

La sospensione della macchina di Maranello è stata danneggiata irrimediabilmente e a Piastri sono stati comminati 10″ di penalità per la sua manovra. Da questo punto di vista, però, Leclerc ha un parere un po’ diverso da quanto deciso dagli Stewards: “Non c’era niente di rischioso nella mia manovra. Sono molto incavolato. Rifarei lo stesso 20 volte, hanno sbagliato all’interno“, le sue prime parole a Sky Sport.

“Se Piastri ha rischiato troppo? Non sono arrabbiato con nessuno dei due, la mia visione è un po’ diversa. Penso che sì, Oscar è stato ottimista, ma Antonelli fa la curva come se non ci fosse nessuno. È stata una collisione inutile, Kimi poteva fare qualcosa in più per evitarla“, ha sottolineato il monegasco.