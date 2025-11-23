F1, Charles Leclerc: “Gara frustrante, ho preso grandi rischi perché eravamo lenti in rettilineo”

Dopo lo sfortunato ritiro in Brasile, Charles Leclerc chiude in sesta posizione il Gran Premio di Las Vegas, valevole come terzultima tappa del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il pilota monegasco ha effettuato una buona rimonta dalla nona piazza in griglia soprattutto nel primo stint con gomme medie, arrivando addirittura a passare in pista la McLaren di Oscar Piastri, per poi fare più fatica nel secondo stint con le hard dopo un pit-stop non ottimale a livello strategico.

“Non è andata così bene, perché quando parti nono e finisci al sesto posto non si può dire sia andata bene ed è davvero frustrante. Dall’altra parte la mia gara è stata bella e pazza. Ho preso enormi rischi per superare, perché in rettilineo eravamo davvero lenti. Non è stata una gara così divertente. Non so cosa sia successo poco prima, durante e poco dopo il pit stop, perché abbiamo perso davvero tante posizioni. Avremmo potuto fare qualcosa di meglio“, dichiara il portacolori della Rossa.

“Ho spinto al 200% per tutto il Gran Premio. Ho davvero dato tutto. Ho avuto un po’ più di passo nella seconda parte della gara, sono riuscito ad avvicinarmi ad Antonelli e Piastri, ma dovevo per forza cercare di non perdere il DRS, perché senza ero davvero lento. Quindi è stata una gara difficile da gestire e credo che non avrei potuto fare nulla di più di quanto non abbia fatto. Sono rimasto bloccato dietro Piastri e quello certamente non ci ha aiutato“, racconta Leclerc.

“Piastri era dietro di me nel primo stint e poi ci ha fatto l’undercut e ha chiuso davanti a noi. È una cosa di cui dobbiamo discutere. E per me è stata una sorpresa vederlo davanti a me. Dall’abitacolo pensavo che fosse dietro di noi. È qualcosa che dovremo analizzare“, il commento del ferrarista ai microfoni di Sky Sport sulla strategia della squadra.

Sulle difficoltà della macchina sul bagnato venute fuori una volta di più in qualifica a Las Vegas: “È difficile dire se riusciremo a trovare una soluzione per migliorare la macchina sul bagnato. Sono anni che abbiamo gli stessi problemi e quando sembra che il team riesca ad aver trovato una soluzione, riceviamo sempre una risposta negativa. Credo che la cosa migliore da fare sia entrare in pista e girare tanto nella prossima sessione bagnata così da provare diverse cose e provare a trovare qualcosa per migliorare in quelle condizioni“.