F1, Charles Leclerc fiducioso: “Possiamo puntare al podio a Interlagos”

Fiducioso e con voglia di sfatare un tabù. È questo il mood di Charles Leclerc alla vigilia del week end del GP di San Paolo (Brasile), tappa del Mondiale 2025 di F1. Dopo aver tagliato il traguardo dei 50 podi in F1 con la Ferrari, il pilota del Principato vuole credere nelle potenzialità della SF-25 sul circuito di Interlagos, in un fine-settimana che si preannuncia movimentato.

Andrà in scena, infatti, il format della Sprint Race, che andrà un po’ a scompaginare gli equilibri. I team avranno a loro disposizione una sola sessione di prove libere e dovranno trovare la quadra nel più breve tempo possibile. A Maranello sperano di aver fatto bene i compiti a casa, per presentarsi nella maniera migliore a questo appuntamento.

Leclerc, mai in top-3 in questo round, ha voglia di cambiare lo storico: “Adoro questo circuito, non è così negativo per me in termini di prestazioni. Per un motivo o per un altro la domenica non è mai andata come volevamo, ma non penso al passato. Sono sicuro che se faremo tutto alla perfezione potremo ottenere il podio per la prima volta a Interlagos. E vedendo quanto può essere folle un week end qui, perché non pensare anche a qualcosa di meglio?“, ha dichiarato in conferenza stampa.

“Veniamo qui con speranze moderate, con lo stesso approccio che abbiamo avuto nelle ultime gare. Per noi è importante non lasciarci trasportare dagli aspetti positivi che abbiamo riscontrato in Messico e ad Austin. Sappiamo che sono dovuti a delle esecuzioni perfette da venerdì a domenica: è estremamente difficile ripetersi, e lo è ancora di più quando le condizioni sono così difficili da prevedere come in Brasile“, ha sottolineato.

“Concentriamoci sul nostro lavoro, come abbiamo fatto ultimamente. Nelle ultime due settimane ha pagato, sono molto fiero di quello che abbiamo fatto negli ultimi due week end. Non ci sono garanzie, sappiamo di non avere il passo di McLaren e Red Bull, mentre la Mercedes è molto forte in alcuni fine-settimana“, ha aggiunto il monegasco.

Leclerc valuta anche in prospettiva la necessità di fare punti in Brasile, nella sfida per la piazza d’onore nel campionato dei costruttori, pensando che a Las Vegas la Mercedes e Max Verstappen andranno forte: “Penso che sarà una battaglia molto ravvicinata. Mi aspetto che la Mercedes sia molto forte in Nevada: erano fortissimi l’anno scorso e sono certo che lo saranno quest’anno. Nelle altre piste penso che saremo vicini. C’è anche la Red Bull, con Max che sta andando fortissimo dopo gli aggiornamenti, quindi sarà un’ultima parte della stagione molto dura. Tuttavia, abbiamo il vento in poppa in questo momento e speriamo di poter continuare così“.