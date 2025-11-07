F1, Charles Leclerc: “Ferrari lenta, non sono contento!”

Una Sprint Qualifying negativa per la Ferrari e il monegasco Charles Leclerc. Il pilota della Rossa ha chiuso in ottava posizione il time-attack odierno a Interlagos, in Brasile, in un appuntamento che si preannuncia ricco di incertezze anche per via del meteo. La scuderia di Maranello ha sfruttato l’unica sessione di prove libere per lavorare sull’assetto da gara e questo non pare abbia così giovato nell’attacco al tempo.

Alla fine della fiera ci si trova a parlare di una pilota che è in quarta fila nella Sprint e del britannico Lewis Hamilton che inizierà dall’undicesima piazzola. Ci sarà tanto da lavorare nel box ferrarista e non è detto che ci sia modo per trovare le soluzioni alla mancanza di prestazione della vettura.

“Non sono contento, la macchina era molto lenta, c’è tanto sui cui lavorare per migliorare domani“, le parole a caldo di Leclerc ai microfoni di Sky Sport. “Il giro nella SQ3 non era neanche così male, anche se poi ho perso velocità nell’ultimo settore. Tuttavia, avrei potuto fare settimo, piuttosto che ottavo, non sarebbe cambiato così tanto“, ha ammesso sinceramente il monegasco.

E in vista di domani, con la Sprint Race e le qualifiche per la definizione dello schieramento del GP, Leclerc ha aggiunto: “Proveremo a cambiare qualcosa nell’assetto, ma non so se questo renderà la monoposto migliore o peggiore. Vedremo…“.