Charles Leclerc: “Felice di aver messo tutto insieme, il terzo posto mi soddisfa”

Un’ottima seconda fila per Charles Leclerc. Il ferrarista ha centrato la terza posizione al termine delle emozionanti qualifiche valide per il GP del Brasile, ventunesimo nonché quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’iconico tracciato di Interlagos.

Grandissima prestazione quella del monegasco, il quale ha ceduto il passo soltanto ad un davvero consistente Lando Norris che, a bordo della sua McLaren, ha strappato la pole position fermando il cronometro a 1:09.511 precedendo di 0.174 un super Andrea Kimi Antonelli, ancora una volta in seconda fila e fino a questo momento artefice di un weekend di alto profilo.

Una volta arrivato al parco chiuso, Leclerc ha commentato brevemente quanto fatto: “Abbiamo fatto ottimi giri nel Q2 e nel Q3 – ha detto il ferrarista – siamo tutti così tanto vicini che puoi passare a realizzare un weekend disastroso ad uno molto positivo per pochi centesimi”.

Il pilota ha infine chiosato: “Sono contento di essere riuscito a mettere tutto insieme nel Q2 e nel Q3, era cruciale per noi perché eravamo al limite. Il terzo posto mi soddisfa, per noi è stato un fine settimana molto difficile fino a questo momento“.