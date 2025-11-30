F1, Charles Leclerc: “Dispiace molto aver creato delle false aspettative”

Charles Leclerc ha concluso all’ottavo posto il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. L’ennesimo week end problematico per il monegasco e la Ferrari nel suo complesso, vista la 12ma posizione con cui ha terminato la sua gara l’altro ferrarista, Lewis Hamilton. Un progetto SF-25 sbagliato, abbandonato per stessa ammissione della scuderia di Maranello a fine aprile.

Vero è che dover fare i conti con risultati così deludenti è difficile da mandare giù, in considerazione del fatto che la Rossa non potrà ambire alle prime tre posizioni del campionato costruttori: “Mi fa molto male, mi dispiace tantissimo creare false aspettative. A inizio anno avevo davvero l’impressione che avevamo fatto un buon lavoro. Il risultato è che il lavoro non è stato abbastanza e dobbiamo fare molto di più per riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi“, ha raccontato Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

“Stiamo lavorando tantissimo per l’anno prossimo, vedremo come andrà. Abbiamo sacrificato gli ultimi due terzi della stagione per concentrarsi sulla macchina dell’anno prossimo, quindi non è una grandissima sorpresa essere in difficoltà“, ha aggiunto il monegasco.

“È una sorpresa invece essere così tanto indietro, non si può spiegare una performance così. Mi dispiace per tutto il sostegno che abbiamo ovunque andiamo, anche nei momenti difficili. Continuerò a ripetermi che il nostro tempo arriverà perché ci credo, ma mi dispiace per i tifosi che aspettano“, ha concluso l’alfiere del Cavallino Rampante.