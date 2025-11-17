F1, Antonelli sulle orme di Hamilton. Il ‘Sorpasso’ nel Mondiale sarebbe una vittoria per Kimi e Mercedes

Uno dei temi forti proposti dal finale della stagione 2025 di Formula 1 può è rappresentato dalla rincorsa di Kimi Antonelli a Lewis Hamilton. Non certo per quanto riguarda il sesto posto nel Mondiale piloti, bensì per il significato che l’eventuale sorpasso dell’italiano ai danni del britannico porterebbe con sé.

Difatti, non bisogna mai dimenticare come il teenager bolognese sia in tutto e per tutto il sostituto del quarantenne inglese. Il giovanissimo pupillo della Stella d’Argento è stato chiamato in azione con largo anticipo rispetto ai programmi in seguito alla sorprendente decisione del veterano londinese di vestirsi di rosso, accettando una nuova sfida anziché accontentarsi di chiudere la carriera in un ambiente in cui si è ricoperto di allori.

Sono 26 le lunghezze di differenza tra chi ha scollinato gli “anta” e chi ancora è un “teen”. Però, la tendenza è a favore dell’inseguitore. Dall’Azerbaigian in poi, Antonelli ha messo a referto 56 punti contro i 31 di Hamilton. Peraltro, a Interlagos si è vista la miglior versione di sempre del rampante pilota tricolore, capace di sovrastare prestazionalmente il compagno di squadra George Russell.

Si è detto del “significato”, ma sarebbe più corretto parlare di “significati”, al plurale. In primis, vedere l’italiano scavalcare il britannico rappresenterebbe una vittoria d’immagine per Mercedes, perché il rampollo chiamato “alle armi” in fretta e furia per rimpiazzare il nobile blasonato, farebbe meglio proprio di chi ha cambiato partito, a riprova del detto “chi lascia la vecchia strada per la nuova, sa quel che perde e non sa quel che trova”.

Soprattutto, significherebbe che la Stella d’Argento chiuderebbe con certezza il Mondiale costruttori davanti al Cavallino Rampante. Ormai, è pressoché certo che Russell ottenga più punti di Leclerc. Se Antonelli facesse altrettanto con Hamilton, le conseguenze aritmetiche sarebbero ovvie.

Sarebbe, infine, una gran bella soddisfazione personale per Kimi, gettato nella mischia (per non dire allo sbaraglio) senza aver avuto modo di “farsi le ossa” come è stato concesso a Russell. Anche questo fattore non va mai dimenticato nell’esprimere il giudizio sulla sua stagione d’esordio. La rimonta attualmente in corso verrà coronata da un sorpasso? Tre GP e una Sprint ci separano dalla risposta al quesito.