F1, Andrea Kimi Antonelli: “Un po’ deluso del mio Q3, domani dobbiamo dare il massimo”

Si sono concluse con la pole position di Oscar Piastri le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, al termine del Q3, l’australiano ha siglato uno strepitoso crono di 1:19.387 che gli è valso la sesta partenza al palo della stagione. Weekend perfetto quello disputato fino ad ora dal nativo di Melbourne che torna ad essere il più veloce dopo settimane negative.

Partirà in seconda posizione il suo compagno di squadra Lando Norris che paga un ritardo dalla migliore prestazione di 108 millesimi. In caso di vittoria nella gara di domani, il britannico sarà matematicamente campione. Completa la top 3 la Red Bull di Max Verstappen che si ferma a 264 millesimi dalla vetta. Quarta quindi la Mercedes di George Russell (+0.275), seguito dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.459)

Il rookie italiano scatterà domani dalla quinta posizione e potrà nuovamente disputare una gara da protagonista. Ai microfoni di Sky Sport, l’emiliano ha dichiarato: “Sinceramente sono un po’ deluso per il mio Q3. L’ultimo giro in curva uno ho perso il posteriore e già solo lì ho perso un decimo o un decimo e mezzo. Poi nel resto del giro ho fatto un po’ di fatica col posteriore. Qui solitamente quando hai un buon uno snap così grosso subito all’inizio dopo il resto del giro sembra un po’ più difficile perché la temperatura delle gomme posteriori schizza alle stelle quindi fai un po’ più fatica. Per il resto comunque siamo riusciti a migliorare molto durante la sessione e domani comunque partiamo in P5. Cercheremo di fare il miglior risultato possibile”.