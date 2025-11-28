F1, Andrea Kimi Antonelli: “Qualifica complicata, devo sfruttare il potenziale della macchina”

Si sono concluse con la pole position di Oscar Piastri le Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, al termine della Q3, l’australiano ha firmato il crono di 1:20.055, conquistando così la partenza al palo nella gara corta di domani. Sensazioni positive per il nativo di Melbourne che torna ad essere il più veloce in pista dopo settimane non positive.

Seconda piazza per la Mercedes di George Russell che paga un ritardo di soli 32 millesimi dalla migliore prestazione. Completa la top 3 l’altra McLaren del leader della classifica piloti Lando Norris. Il britannico ha concluso la sua prova a 230 millesimi dal compagno di squadra. Pessima qualifica per la Ferrari che chiude in nona posizione con Charles Leclerc (+0.567) ed in diciottesima posizione con Lewis Hamilton.

Quarta posizione per Fernando Alonso (+0.395), seguito da Yuki Tsunoda (+0.464) e da Max Verstappen (+0.473). Settima piazza invece per Andrea Kimi Antonelli che chiude distante 477 millesimi dalla vetta. L’italiano ha così commentato la sua qualifica: “È stata una qualifica un po’ complicata per me, mi sono spaventato in SQ2 e ho perso un po’ di fiducia. Non ho sfruttato al massimo il grip, il potenziale era alto e sono sempre stato un passo indietro. Devo lavorare sui dati per essere più veloce domani. C’è molto lavoro da fare, devo anche migliorare la mia guida perché la macchina era buona e non ho sfruttato al massimo il suo potenziale.”