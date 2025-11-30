F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non ho sbagliato di proposito, Verstappen può vincere il Mondiale”

Si è concluso con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, l’olandese ha condotto una gara perfetta, sfruttando la strategia di smarcare in regime di Safety Car il primo pit-stop ed anticipando al traguardo le McLaren. Settimo successo stagionale per il pilota Red Bull, il terzo consecutivo in Qatar.

Si deve accontentare della seconda posizione Oscar Piastri che non chiude con la vittoria un weekend che poteva essere perfetto. Terza piazza, a sorpresa, per la Williams di Carlos Sainz, abile a recuperare posizione nel valzer dei pit-stop. Solo quarto il leader della classifica piloti Lando Norris che ad Abu Dhabi dovrà custodire il vantaggio di 12 punti da Verstappen.

Ancora un’ottima gara per Andrea Kimi Antonelli, autore nel finale di un errore che gli è costato la quarta piazza finale. Il rookie italiano ha concluso comunque al quinto posto, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime gare. L’emiliano, nel post-gara, ha dichiarato: “Stavo facendo la mia gara, cercando di salire sul podio, spingendo forte… e ho perso il posteriore della macchina e sono andato largo. Non l’ho fatto di proposito, niente del genere”.

Sulle possibilità di Verstappen di vincere il campionato: “Sì sì, ci crede. Per me ce la fa. Non ha niente da perdere. Ha una buona chance ad Abu Dhabi”.