F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho fatto un grande sessione, ora la testa va a domani”

Si sono da poco concluse le qualifiche valide per la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Sull’iconico circuito di Interlagos, al termine delle tre manche, la pole position è stata ottenuta da Lando Norris con il crono di 1:09.243. Ottimo inizio di weekend per il leader del Mondiale che nella gara corta di domani potrebbe allungare il suo vantaggio.

Seconda piazza per un fantastico Andrea Kimi Antonelli che paga solo 97 millesimi dalla prima prestazione. L’italiano si è inserito tra le due McLaren anticipando Oscar Piastri, che ha chiuso la sua qualifica al terzo posto, con un ritardo di 185 millesimi dal compagno di squadra. Quarta l’altra Mercedes di George Russell a 252 millesimi. Ci si aspettava di più da Max Verstappen, che chiude sesto a 337 millesimi dalla vetta.

Male le Ferrari, con Charles Leclerc ottavo (+0.482) e Lewis Hamilton undicesimo. Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Kimi Antonelli è intervenuti parlando della sua ottima qualifica. Il giovane italiano ha dichiarato: “È stata una bella sessione, nella Q1 ho fatto un po’ di fatica soprattutto per il traffico, però dopo sono riuscito a prendere un buon ritmo, poi ho fatto una grande Q3. Ora la testa va alla giornata di domani. Su una pista nuova cerchi solo di guidare nel miglior modo possibile. Questo sicuramente aiuta. In tutte le piste nuove mi sono trovato a mio agio. La pista è diventata più fredda ed il warm up è diventato difficile. Nel giro ho sentito una perdita di grip. Bisognerà vedere domani perché la gomma non ha funzionato come volevamo. cercheremo di fare una buona partenza. Sarà importante fare punti per la lotta costruttori. Se ci sarà lotta spero di entrare per primo nella chicane”.