F1, a Interlagos Norris punta al weekend perfetto. Kimi Antonelli ambisce al podio e sogna la vittoria

Nell’odierno Gran Premio di San Paolo di F1, Lando Norris cercherà di portare verso di sé i favori del pronostico nella corsa al titolo iridato. Il ventiseienne della McLaren ieri ha vinto la sprint race e oggi scatterà dalla pole position. L’obiettivo è, chiaramente, quello di allungare viepiù sui rivali per il Mondiale.

Il compagno di squadra Oscar Piastri prosegue nel suo periodo negativo, cominciato di fatto a Baku. Ieri l’australiano ha incassato uno 0-8 che testimonia come la forbice tra lui e il compagno di squadra sia in realtà ben più ampia dei 9 punti restituiti dall’aritmetica. Il ventiquattrenne proveniente da down under scatterà dalla quarta casella e avrà bisogno di una gara consistente per provare, quantomeno, a “rimettersi in bolla” e restare in corsa per il successo supremo.

Ovviamente, se dovesse verificarsi qualche imprevisto (e a Interlagos non mancano mai), ci potremmo trovare di fronte all’ennesimo ribaltone di una stagione che ancora non ne vuole sapere di trovare un padrone; e non lo troverà neppure stasera, perché anche nel caso di successo pesante di Norris, resteranno tre gare da disputare.

“Ribaltone” è la parola chiave per Max Verstappen. Più un augurio che una prospettiva concreta. L’olandese dovrà partire dalle retrovie ed è all’angolo nei confronti del duo McLaren. I 39 punti di ritardo dal battistrada non sono ancora una condanna, ma il pericolo è che diventino più di 50 dopo il GP odierno. Allora sì che Super Max dovrebbe verosimilmente abdicare. Red Bull proprio non si raccapezza a Interlagos e senza episodi favorevoli è destinata a patire.

La Mercedes potrebbe essere la miglior alleata di Verstappen, togliendo eventualmente punti a Norris. Le Frecce d’Argento hanno trovato un Kimi Antonelli in grande spolvero, rivelatosi seconda forza in campo in ogni contesto, dalle qualifiche sprint a quelle vere e proprie, passando per la mini-gara disputata sabato. Il teenager italiano sta esprimendo la competitività più elevata mai vista in un weekend da quando corre in F1. L’obiettivo è il podio, il sogno la vittoria.

Se proprio è necessario spendere due parole sulla Ferrari, ma solo perché si è in Italia e il pubblico segue la F1 esclusivamente per il Cavallino Rampante, innanzitutto ci si rammarica per tale visione limitata del motorsport, dopodiché si aggiunge che non v’è nulla di nuovo sul fronte occidentale.

Ambizioni, speranze e obiettivi sono i soliti. Charles Leclerc darà, come sempre, tutto sé stesso e vedremo dove riuscirà a portare la SF-25, mentre Lewis Hamilton cerca un lampo per uscire dal pantano agonistico nel quale è sprofondato da quando si è vestito di rosso.