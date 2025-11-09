Ciclismo
Europei ciclocross 2025: Toon Aerts beffa Thibau Nys in volata, tredicesimo Fontana
Il veterano batte il giovane arrembante. Sembrava tutto pronto, davanti al pubblico di casa di Middelkerke, per la conferma del titolo continentale di Thibau Nys, invece a prendersi il successo agli Europei di ciclocross nella prova élite maschile è Toon Aerts, che torna sul trono a nove anni di distanza dal successo del 2016.
Si è decisa in volata la vittoria ed il 32enne è riuscito a prevalere sul connazionale, campione in carica: sprint vincente per Aerts davanti a Nys, con una tripletta belga completata da Joran Wyseure.
La top-5 vede il neerlandese Pim Ronhaar ed il britannico Cameron Mason, mentre non si è confermato sul podio dello scorso anno lo spagnolo Felipe Orts.
In casa Italia il migliore è Filippo Fontana che ha chiuso in tredicesima posizione, ventiduesimo Federico Ceolin.