Ciclismo

Europei ciclocross 2025: Toon Aerts beffa Thibau Nys in volata, tredicesimo Fontana

Gianluca Bruno

Pubblicato

19 minuti fa

il

Toon Aerts - IPA/Sport

Il veterano batte il giovane arrembante. Sembrava tutto pronto, davanti al pubblico di casa di Middelkerke, per la conferma del titolo continentale di Thibau Nys, invece a prendersi il successo agli Europei di ciclocross nella prova élite maschile è Toon Aerts, che torna sul trono a nove anni di distanza dal successo del 2016.

Si è decisa in volata la vittoria ed il 32enne è riuscito a prevalere sul connazionale, campione in carica: sprint vincente per Aerts davanti a Nys, con una tripletta belga completata da Joran Wyseure.

La top-5 vede il neerlandese Pim Ronhaar ed il britannico Cameron Mason, mentre non si è confermato sul podio dello scorso anno lo spagnolo Felipe Orts.

In casa Italia il migliore è Filippo Fontana che ha chiuso in tredicesima posizione, ventiduesimo Federico Ceolin.

Argomenti correlati:
Exit mobile version