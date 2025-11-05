Errani/Paolini salutano le WTA Finals: Kudermetova/Mertens eliminano le campionesse olimpiche

Sara Errani e Jasmine Paolini dicono addio alle WTA Finals 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, le azzurre, accreditate della prima testa di serie, nel terzo ed ultimo incontro del Gruppo Martina Navratilova, cedono contro la coppia numero 4 del seeding, formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, vittoriose con un duplice 6-3 in un’ora e 21 minuti.

La belga e la russa arpionano il secondo posto nel girone ed in semifinale venerdì se la vedranno con la coppia numero 2 del torneo, formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, che hanno vinto con una giornata d’anticipo il Gruppo Liezel Huber.

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel terzo game, quando Errani cede il servizio a quindici e Kudermetova e Mertens allungano sul 2-1 per poi scappare sul 3-1. Le azzurre non riescono a procurarsi la chance del controbreak, anzi nel settimo game Errani al deciding point cede nuovamente la battuta. Sussulto d’orgoglio delle azzurre nell’ottavo game, quando annullano tre set point e recuperano uno dei due break di ritardo, ma nel nono gioco anche Paolini cede il servizio al punto decisivo e così la russa e la belga incamerano la frazione sul 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda partita le campionesse olimpiche operano il break in avvio a quindici, ma Paolini subisce l’immediato controbreak ancora al deciding point. Il punto decisivo si rende necessario anche nei due game successivi, ma in quel caso a spuntarla è sempre la coppia al servizio, e così si arriva sul 2-2. Nel sesto game Paolini subisce un altro break a quindici, poi le azzurre hanno l’opportunità per l’immediato controbreak, ma il punto decisivo sorride ancora a Mertens e Kudermetova. Le azzurre annullano due match point nell’ottavo game, ma nel nono la russa e la belga tengono il servizio a quindici e chiudono i conti sul 6-3 in 42 minuti, centrando l’accesso alle semifinali.

Le statistiche premiano Kudermetova e Mertens, che vincono 62 punti contro i 46 delle azzurre, mettendo a segno 28 vincenti contro i 7 delle italiane, e commettendo 28 errori non forzati contro i 25 delle campionesse olimpiche. La russa e la belga sfruttano 5 delle 11 palle break avute a disposizione, mentre Errani e Paolini ne convertono soltanto 2 delle 6 che si procurano.