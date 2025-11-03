Errani/Paolini non in giornata alle WTA Finals: sconfitta con Hsieh/Ostapenko, ma qualificazione ancora possibile

Si complica il cammino verso le semifinali delle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra è stata sconfitta in due set dal duo composto Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Purtroppo le italiane pagano una giornata decisamente no, con Paolini che non sembra davvero essere nelle migliori condizioni fisiche a Riad. Ora per le azzurre ci sarà la sfida con Elise Mertens e Veronika Kudermetova, con Errani/Paolini che sono obbligate a vincere per sperare nella qualificazione.

Errani/Paolini hanno fatto molta fatica nei loro turni di servizio, vincendo il 56% dei punti quando hanno servito la prima contro il 79% delle avversarie, ma hanno sofferto ancora di più con la seconda, ottenendo appena il 20% punti con questo colpo.

Una partita subito in salita per la coppia italiana. Paolini perde addirittura a zero il primo turno al servizio, ma anche successivamente Errani cede la sua battuta al punto decisivo con un doloroso doppio fallo. Le azzurre recuperano subito uno dei due break di svantaggio e soprattutto hanno una grande occasione nel sesto game, quando hanno due occasioni per il 3-3, ma prima Ostapenko e poi Hsieh riescono ad annullarle entrambe. Purtroppo nel game successivo altro break subito dalle azzurre che finiscono sotto 5-2. Errani/Paolini tolgono nuovamente la battuta alle avversarie, ma nel nono gioco con Paolini al servizio finiscono sotto 0-40 ed Hsieh chiude il set sul 6-3.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se le azzurre soffrono e riescono a vincere ben tre game solamente al punto secco. Purtroppo il break è nell’aria ed arriva proprio nel decimo game. Le azzurre vanno 40-15, ma si fanno rimontare sul 40-40 e sul punto secco una risposta potente di Ostapenko mette in crisi Paolini e per Hsieh è facile chiudere a rete il punto del 6-4.