Equitazione: l’olandese Willem Greve si impone nella Jumping World Cup di Stoccarda

La quarta tappa della FEI Jumping World Cup parla olandese. A Stoccarda infatti, nel concorso di salto ostacoli che ha chiuso il German Masters, valido per la quarta tappa della Western European League, a vincere è stato infatti Willem Greve.

In sella a Pretty Woman van’t Paradijs N.O.P., il cavaliere classe 1983 si è imposto con il tempo di 44.62 al jump off, trovando il percorso netto sia nel primo round sia allo spareggio. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, il portoghese Rodrigo Giesteira Almeida (Karonia.L – 45.08) e lo svedese Peder Fredricson (Alcapone des Carmille – 45.29). In casa Italia invece, c’è da registrare l’11° posto di Piergiorgio Bucci: l’azzurro, che ha montato il suo cavallo di fiducia Hantano, si è fermato al termine della prima manche con 4 penalità a 67.92.

Nella classifica generale della FEI Jumping World Cup 2025-2026, Western European League, a comandare al momento è il brasiliano Yuri Mansur con 28 punti (11 raccolti oggi per lui), il migliore degli italiani è Emanuele Gaudiano, che occupa la 18esima piazza con 13 punti. Prossimo appuntamento in agenda quello di La Coruna, in Spagna: in programma dal 5 al 7 dicembre 2025.