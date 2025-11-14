Equitazione, Jessica von Bredow-Werndl vince il Grand Prix di dressage a Stoccarda

La terza tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, si è ufficialmente aperta a Stoccarda, in uno show equestre di grande prestigio, che nei prossimi giorni vedrà tantissimi binomi esibirsi in varie specialità.

Nel Grand Prix di venerdì 14 novembre, la vittoria è andata alla “padrona di casa”: la fortissima tedesca Jessica von Bredow-Werndl (oro individuale e a squadre sia alle Olimpiadi di Tokyo sia a quelle di Parigi) si è infatti imposta – in sella al suo Diallo BB – sfoderando una ripresa da 73.261%.

Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno pensato l’esperto svedese Patrik Kittel, secondo su Touchdown (72.804%), e uno degli altri tedeschi in concorso: quel Raphael Netz terzo, avendo montato Great Escape Camelot (72.478%). Contest odierno complessivamente con 17 partecipanti al via, nessun italiano. Domani secondo appuntamento in agenda, sempre per il dressage, con la gara di Freestyle in programma alle ore 17.00.