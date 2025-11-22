Equitazione: il belga Abdel Saïd vince il Super Grand Prix del Global Champions Tour

A Praga, durante i Playoff 2025 della Global Champions League e del Global Champions Tour, è risuonato l’inno del Belgio. Il merito è stato del cavaliere Abdel Saïd che nel Super Grand Prix, dedicato ai vincitori delle singole tappe delle gare individuali del circuito, si è imposto al termine di due round di non facile lettura.

Il numero 12 a livello planetario, in sella a Bonne Amie, ha totalizzato il miglior score, frutto di un primo percorso netto e di un secondo giro chiuso col tempo di 62.43 con 4 penalità. Solo 2 centesimi in meno del francese Simon Delestre (montante Cayman Jolly Jumper), che ha completato la propria performance piazzandosi al secondo posto con 62.45 e le stesse penalità. Al terzo posto invece, a 62.81, il britannico Scott Brash su Hello Chadora Lady.

Nulla da fare per Emanuele Gaudiano: l’azzurro, vincitore della prova a Città del Messico a inizio anno, si è dovuto arrendere nella seconda manche questa sera. Un peccato per il romano che, superato il primo scoglio con un percorso netto insieme al suo Chacareno PS, ha poi pasticciato chiudendo complessivamente a 85.93 con 22 penalità (8+14).

Domani, per chiudere la settimana nella capitale ceca, torna la Global Champions League con la Finalissima della Super Cup: per l’Italia occhi puntati sui Rome Gladiators che annoverano nella loro line-up Emanuele Gaudiano.