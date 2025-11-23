Equitazione: i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano completano l’opera! E’ loro il Super Grand Prix

A Praga, fanno festa i Rome Gladiators. La squadra che si ispira alla storia capitolina si è infatti imposta nella Super Cup della Global Champions 2025, al termine di una finale ben disputata che ha visto festeggiare tutto il team.

La line-up composta dall’italiano Emanuele Gaudiano (in sella a Esteban de Hus), dal brasiliano Yuri Mansur (montante QH Alfons Santo Antonio) e dallo svedese Peder Fredricson (Alcapone des Carmille) con il crono complessivo di 215.28, condito da 12 penalità. Buono il rendimento dell’azzurro che è si incappato in 4 penalità sia nel primo sia nel secondo round, ma è riuscito comunque a rimanere nei tempi senza ulteriori sbavature.

Alle loro spalle a completare il podio, in seconda e terza piazza, i Valkenswaard United, fermatisi a 199.33 ma con ben 28 penalità, e i New York Empire, a 203.33 anche loro con 28 penalità.

In quarta, quinta e sesta posizione, a completare il quadro delle formazioni finaliste in questo concorso dei Playoffs nella capitale ceca, sono rispettivamente arrivati i Basel Cosmopolitans (210.56 – 28 penalità), i padroni di casa dei Prague Lions (201.94 – 32 penalità), e i Riesenbeck International (214.42 – 40 penalità).

Global Champions League e Global Champions Tour 2025 salutano quindi la stagione equestre, del salto ostacoli: l’appuntamento è schedulato per il 2026.