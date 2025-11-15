Emilia Mondinelli cauta: “C’è da lavorare, lo sappiamo”

L’unica azzurra ad essersi qualificata per la seconda manche, e poi ad aver portato a casa dei punti, nello slalom speciale femminile di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata Emilia Mondinelli: la 21enne di Alagna Valsesia, tesserata per le Fiamme Gialle, ha chiuso 27ma, eguagliando così il miglior piazzamento nel circuito maggiore.

L’azzurra al termine della gara ha analizzato la propria prestazione ai microfoni del sito federale: “Sono felice della prima manche, nella seconda mi sono un po’ perduta nella parte finale. C’è da lavorare per migliorare, possiamo tutte migliorare, la settimana prossima ci riproveremo nello slalom di Gurgl“.

Fuori dalle migliori 30 al termine della prima manche, invece, Lara Della Mea: “Sul muro non ho trovato il feeling giusto per tagliare, me ne sono accorta, ma non sono riuscita fare niente per cambiare. Sono delusa, ci tenevo a fare meglio“.