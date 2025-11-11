Dove vedere in tv Virtus Bologna-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: programma, orario, streaming

La Virtus Bologna scende in campo oggi martedì 11 novembre al PalaDozza – inizio del match previsto alle ore 20:30 – contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul per la decima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026 nel primo impegno della settimana col doppio turno.

Le V-nere puntano al riscatto dopo tre sconfitte maturate nelle ultime uscite continentali e tutte lontane dal capoluogo emiliano, con i bolognesi che hanno un record di 4-5. Coach Dusko Ivanovic si affida ai punti pesanti di Carsen Edwards e alla solidità di Saliou Niang, con il giovane azzurro reduce da una doppia doppia (18 punti e 12 rimbalzi) nel ko della settimana scorsa contro il Baskonia di Paolo Galbati e del compagno in Nazionale Matteo Spagnolo.

Anche l’Efes Istanbul vuole cancellare la battuta d’arresto casalinga di venerdì sera contro l’Olimpia Milano maturata addirittura dopo due overtime, con i turchi che si trovano nella parte bassa della classifica con un bilancio di tre vittorie e sei sconfitte. Partita speciale per Isaia Cordinier che ritrova la sua ex squadra con cui ha vinto lo scudetto la passata stagione, con Shane Larkin e P.J. Dozier pronti a bucare la difesa bianconera.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo match di Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Martedì 11 novembre

Ore 20:30 Virtus Olidata Bologna-Anadolu Efes Istanbul – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-EFES ISTANBUL EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport