Dove vedere lo sci alpino in tv, Slalom Levi 2025: orari, programma, streaming

Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo il consueto antipasto dei giganti di Soelden, il Circo Bianco si rimette in viaggio e lo fa verso nord. Si gareggerà, infatti, a Levi in Finlandia, per due slalom, uno per comparto, sulla pista denominata “Levi Black” nel cuore della Lapponia.

Quale sarà il programma del weekend? Si inizierà nella giornata di sabato 15 novembre con la gara femminile. La prima manche si disputerà alle ore 10.00 italiane (le ore 11.00 locali), mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.00. Nella giornata successiva, domenica 16 novembre, sarà la volta dello slalom maschile. Gli orari saranno i medesimi, per cui la prima manche sarà alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00.

Ci attende, quindi, la prima gara tra i pali stretti della stagione. Vedremo, quindi, chi si sarà presentato meglio alla nuova stagione. Nel comparto femminile la maggiore attenzione sarà ovviamente su Mikaela Shiffrin che farà di tutto per mettere le mani sulla Coppa di specialità. Nel complesso è già a quota 8 ma 12 mesi fa ha visto Zrinka Ljutic festeggiare e, gioco forza, farà di tutto per tornare in vetta. Tra gli uomini, invece, ci aspettiamo un’altra annata di equilibrio assoluto senza un dominatore vero e proprio.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Levi valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino avrà la seguente suddivisione. Le prime manche di entrambi i comparti saranno visibili su Rai 2 e Eurosport 1, mentre le seconde saranno su RaiSportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1. In streaming si potrà seguire su discovery+, TIMVISION, DAZN e Eurosport.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026 (orari italiani)

Sabato 15 novembre

Ore 10.00 Prima manche slalom femminile – diretta su Rai 2 e Eurosport 1

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile – diretta su Rai Sport HD (227 di Sky e 58 dgt) e Eurosport 1

Domenica 16 novembre

Ore 10.00 Prima manche slalom maschile- diretta su Rai 2 e Eurosport 1

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile- diretta su Rai Sport HD (227 di Sky e 58 dgt) e Eurosport 1