Dove vedere lo sci alpino in tv questa settimana, Slalom Gurgl 2025: orari, programma, streaming

Sarà un altro weekend dedicato allo slalom. Dopo Levi, in questo fine settimana la Coppa del Mondo fa tappa in Austria a Gurgl. In programma sabato lo slalom maschile, mentre domenica toccherà alle donne con la prima manche alle 10.30 e la seconda alle 13.30.

In campo maschile l’Italia riparte dal dodicesimo posto di Tobias Kastlunger, unico azzurro presente nella seconda manche a Levi. C’è grande voglia di riscatto per Alex Vinatzer, caduto nella prima manche. Presenti anche Tommaso Sala, Matteo Canins e Simon Maurberger, che fa il suo ritorno in Coppa del Mondo.

Tra le donne mancherà ancora Martina Peterlini e anche le azzurre cercano di migliorarsi dopo che a Levi solo Emilia Mondinelli è andata a punti (ventisettesima). Ci saranno anche Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani e Annette Belfrond.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile e maschile di Gurgl, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prime manche) e RaiSport (seconde manche); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO GURGL 2025

Sabato 22 Novembre

10.30 Prima manche slalom maschile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom maschile Gurgl (Austria)

Domenica 23 Novembre

10.30 Prima manche slalom femminile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom femminile Gurgl (Austria)

SLALOM GURGL 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prime manche), RaiSport (seconde manche) in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.