Dove vedere le ATP Finals 2025 in tv e in chiaro: guida alla programmazione

Anche per quest’anno, la programmazione televisiva delle ATP Finals di Torino godrà di una doppia copertura. Alla trasmissione totale di Sky Sport, che è proprietaria dei diritti completi e irradierà dalla prima all’ultima palla, si affianca infatti la Rai, che avrà a disposizione il consueto match al giorno.

Per quanto riguarda la tv di Stato, si tratta dello stesso accordo che è in vigore ormai dal 2021, e che ricalca quello che già aveva la BBC quando le Finals erano di casa alla O2 Arena. La comparsa sulla scena ad altissimi livelli di Jannik Sinner ha aiutato sia l’una che l’altra emittente nel corso degli ultimi anni: al di là del fatto che la finale Sinner-Djokovic di due anni fa sia ancora il match di tennis più visto in Italia in era Auditel, sono frequenti le occasioni di avvicinamento o superamento del milione per Sky e dati oltre i due milioni per la Rai.

Di seguito la programmazione completa delle Finals 2025. Sky Sport utilizzerà in larghissima misura Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la Rai ha come canale di riferimento Rai2, salvo eventuali cambiamenti che, nel corso degli anni, si sono visti (Finals 2023, Roma 2025). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, con particolare attenzione ai giocatori italiani (Sinner, Bolelli/Vavassori e, qualora ce la facesse, Musetti).

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Domenica 9 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Lunedì 10 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Martedì 11 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Mercoledì 12 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Giovedì 13 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Venerdì 14 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Sabato 15 novembre

Ore 12:00 Semifinale doppio

Ore 14:30 Semifinale singolare

Ore 18:00 Semifinale doppio

Ore 20:30 Semifinale singolare

Domenica 16 novembre

Ore 15:00 Finale doppio

Ore 18:00 Finale singolare

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (integrale)

Diretta tv in chiaro: Rai (un match al giorno su Rai2)

Diretta streaming: SkyGo, Now (integrale), RaiPlay (un match al giorno)

Diretta Live testuale: OA Sport