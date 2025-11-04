Sport in tv
Dove vedere le ATP Finals 2025 in tv e in chiaro: guida alla programmazione
Anche per quest’anno, la programmazione televisiva delle ATP Finals di Torino godrà di una doppia copertura. Alla trasmissione totale di Sky Sport, che è proprietaria dei diritti completi e irradierà dalla prima all’ultima palla, si affianca infatti la Rai, che avrà a disposizione il consueto match al giorno.
Per quanto riguarda la tv di Stato, si tratta dello stesso accordo che è in vigore ormai dal 2021, e che ricalca quello che già aveva la BBC quando le Finals erano di casa alla O2 Arena. La comparsa sulla scena ad altissimi livelli di Jannik Sinner ha aiutato sia l’una che l’altra emittente nel corso degli ultimi anni: al di là del fatto che la finale Sinner-Djokovic di due anni fa sia ancora il match di tennis più visto in Italia in era Auditel, sono frequenti le occasioni di avvicinamento o superamento del milione per Sky e dati oltre i due milioni per la Rai.
Di seguito la programmazione completa delle Finals 2025. Sky Sport utilizzerà in larghissima misura Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la Rai ha come canale di riferimento Rai2, salvo eventuali cambiamenti che, nel corso degli anni, si sono visti (Finals 2023, Roma 2025). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, con particolare attenzione ai giocatori italiani (Sinner, Bolelli/Vavassori e, qualora ce la facesse, Musetti).
CALENDARIO ATP FINALS 2025
Domenica 9 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Lunedì 10 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Martedì 11 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Mercoledì 12 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Giovedì 13 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Venerdì 14 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Sabato 15 novembre
Ore 12:00 Semifinale doppio
Ore 14:30 Semifinale singolare
Ore 18:00 Semifinale doppio
Ore 20:30 Semifinale singolare
Domenica 16 novembre
Ore 15:00 Finale doppio
Ore 18:00 Finale singolare
PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (integrale)
Diretta tv in chiaro: Rai (un match al giorno su Rai2)
Diretta streaming: SkyGo, Now (integrale), RaiPlay (un match al giorno)
Diretta Live testuale: OA Sport